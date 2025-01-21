ÂæÏÑÆîÉôÃÏ¿Ì ÂæÆî¤Ç3¿ÍÊÄ¤¸¹þ¤á¤«
¡ÊÂæÆî¡¢¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦²ÅµÁ¸©¤Ç21Æü¸áÁ°0»þ17Ê¬¤´¤í¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6.4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¡£¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤Î¾ÃËÉÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÝ²õ¤·¤¿Æ±»ÔÆïÀ¾¶è¤Î½»Âð¤Ë3¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔËÌÅìÉô¤ÎÆáàõ²Æ¶è¤òÃæ¿´¤Ë6923¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±0»þ40Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÉüµì¤·¤¿¡£
¡ÊÍÌ»×¿ð¡¢ÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë
Æ±¤¸¤¯¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔËÌÅìÉô¤ÎÆáàõ²Æ¶è¤òÃæ¿´¤Ë6923¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±0»þ40Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÉüµì¤·¤¿¡£
¡ÊÍÌ»×¿ð¡¢ÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë