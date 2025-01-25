¤¨¤Ã¡ª¡ª¡ª¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µßÀ¤¼çÅÐ¾ì¡ª¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©¡Ú¥¬¥ÁÎø¥»¥¯¥Ï¥é²ÝÄ¹¤ÎËöÏ© Vol.17¡Û
¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯Éô¤Ë¿·¤·¤¯ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¤ÇÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë²ÝÄ¹¡¦À¥ÁÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£
ºÇ½é¤Ïµ¤¸¯¤¤¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¸ÀÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤â¤·¾å»Ê¤Ë¥¬¥ÁÎø¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¥¬¥ÁÎø¥»¥¯¥Ï¥é²ÝÄ¹¤ÎËöÏ© 17ÏÃ
ÁíÌ³¤Î»öÌ³°÷¤µ¤ó¤Ï¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¤¬CM¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤Ë»×¤ï¤ºÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤¤¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤¤¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÁíÌ³¤Î»öÌ³°÷¤µ¤ó¤Ï¡¢º£ÌëÁáÂ®°û¤â¤¦¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¤Î»öÌ³°÷¤µ¤ó¤ËÀ¥ÁÒ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¢¤¤¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÁíÌ³¤Î»öÌ³°÷¤µ¤ó¤ÏÅÜ¤êÇúÈ¯¡ª¤½¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤ó¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
¡Ö¥¬¥ÁÎø¥»¥¯¥Ï¥é²ÝÄ¹¤ÎËöÏ©¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤Ý¤ó»Ò¡Ë