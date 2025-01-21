１９１９年：朝鮮王朝第２６代王の高宗が死去



１９６３年：中央選挙管理委員会が発足



１９６８年：北朝鮮特殊部隊の３１人がソウルに侵入した青瓦台（大統領府）襲撃未遂事件が発生



１９７４年：西ドイツとビザ免除協定を締結



２００３年：金大中（キム・デジュン）内乱陰謀事件の関係者に再審で無罪判決 ※同事件は１９８０年に新軍部勢力が、光州民主化運動を金大中氏らによる政権掌握を狙った蜂起と見なし２０人以上を軍事裁判にかけたもの



２０１１年：アラビア海でソマリアの海賊に乗っ取られた三湖海運所属の化学物質運搬船「三湖ジュエリー」が韓国軍清海部隊により救出

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