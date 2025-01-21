TWICE日産スタジアム公演がライブ映像作品化！ベストアルバムシリーズ第5弾『#TWICE5』のリリースも決定

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■海外女性アーティスト初の同日産スタジアム公演の模様を余すところなく収録！

TWICEが3月19日にライブBlu-ray＆DVD『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』、5月14日に新作CD『#TWICE5』をリリースする。

『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』には、ワールドツアーの最終公演として、2024年7月28日に行われた神奈川・日産スタジアム公演の模様を収録。海外女性アーティスト初の同会場での公演となった伝説のステージの模様が余すところなく収められる。

また、初回限定盤Blu-rayには、特典映像として「Documentary of “TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL”」が収録される。

『#TWICE5』は、最強ベストアルバムシリーズとしてファンから熱い支持を得ている『#TWICE』シリーズの第5弾。世界的にヒットした「Talk that Talk」や「SET ME FREE」、そして、2024年に大旋風を巻き起こした「ONE SPARK」といった人気曲の日本語バージョンが収録される。

※メイン写真は『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』通常盤のジャケ写

リリース情報

202503.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』

2025.05.14 ON SALE

ALBUM『#TWICE5』

『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』特設サイト

https://www.twicejapan.com/feature/5thworldtour_readytobespecial_livedvd

『#TWICE5』の詳細はこちら

https://www.twicejapan.com/discography/detail/84/

TWICE OFFICIAL SIT

http://www.twicejapan.com