TWICE LIVE DVD & Blu-ray『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』通常盤ジャケ写

ガールズグループTWICEが、TWICE LIVE DVD & Blu-ray『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』(3月19日発売)とTWICE 5th BEST ALBUM『#TWICE5』の(5月14日)リリースを発表した。

全世界で累計約150万人を動員した超大型ツアーの最終公演で、日本最大級のスタジアム、神奈川・日産スタジアムで行った公演が収録された、TWICE LIVE DVD & Blu-ray『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』(3月19日発売)のリリースを発表。更には、最強ベストアルバムシリーズとしてファンから熱い支持を得ている『#TWICE』シリーズの第5弾作品、TWICE 5th BEST ALBUM『#TWICE5』の(5月14日)リリースも発表した。

TWICEは2024年も様々な金字塔を打ち立てた。今回映像化された、神奈川・日産スタジアムでの公演では、“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げた。今回の作品では、その伝説的なステージを余すところなく収録している。 なお同時に発表された『#TWICE5』は、前作の『#TWICE4』から約3年ぶりとなるリリースで、世界的にヒットした「Talk that Talk」や「SET ME FREE」、そして、2024年に大旋風を巻き起こした「ONE SPARK」といった大人気曲の日本語バージョンが収録される。【TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL】2025.03.19 Release特設サイトhttps://www.twicejapan.com/feature/5thworldtour_readytobespecial_livedvd【TWICE 5th BEST ALBUM『#TWICE5』】2025.05.14 Release商品情報:https://www.twicejapan.com/discography/detail/84/CD収録曲(3形態共通)01.Talk that Talk -Japanese ver.-02.SET ME FREE -Japanese ver.-03.ONE SPARK -Japanese ver.-04.Talk that Talk05.SET ME FREE06.I GOT YOU07.ONE SPARK08.Strategy