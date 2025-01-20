¡Ö²¶¤Ï²È¤ËÀ¸³èÈñÆþ¤ì¤Æ¤ë¤â¤ó¡ª¡×²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¥¨¥é¤½¤¦¤ÊÉ×¤ËÈ¿·â¤·¤¿ÏÃ
¶¦Æ¯¤¤Ê¾å¤Ë¡¢ºÊ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î²È»ö°é»ù¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë²¿¤«¤ÈÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢²È¤Î¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¥¨¥é¤½¤¦¤ÊÉ×¤ËÈ¿·â¤·¤¿ÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¡Ö²¶¤Ï²È¤ËÀ¸³èÈñÆþ¤ì¤Æ¤ë¤â¤ó¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¶¤Ï²È¤ËÀ¸³èÈñÆþ¤ì¤Æ¤ë¤â¤ó¡ª¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ÏÁ´Á³²È»ö¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤Í¤§¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ä¤À¤±²È»ö¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø²¶¤Ï²È¤ËÀ¸³èÈñÆþ¤ì¤Æ¤ë¤â¤ó¡ª¡Ù¡Ø²¶¤Ï¤ª¶â¤Ç²È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢²È»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ªÁ°¤ÎÌòÌÜ¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤¸¤ã¤¢»ä¤âÆ±¤¸¶â³Û²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤Í¡ª¡¡¤À¤«¤é²È»ö¤âÊ¿Åù¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡Ù¡Ø²¿¤Ê¤é»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤è¤êÀ¸³èÈñ½Ð¤»¤ë¤è¡©¡Ù¡Ø¤½¤·¤¿¤é»ä¤è¤ê²È»ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¼Õ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯10·î¡Ë
¢¦ ¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ë²È»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤éÉÔ¸øÊ¿¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡£¤·¤«¤â¡Ö¤ª¶â¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºÊ¤¬¡Ö²È»ö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£