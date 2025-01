東京ディズニーリゾート・パートナーホテルの「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」ケーキセット

料金: 単品1,100円 / コーヒー・紅茶セット2,100円

販売店舗:浦安ブライトン東京ベイ 1階 ロビーラウンジ「シルフ」

提供時間:11時〜18時(LO.17時30分)

東京ディズニーリゾート・パートナーホテルの「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

JR舞浜駅のとなりの新浦安駅直結の好立地で、館内には7つのレストランが展開されています。

今回は、1階ロビーラウンジ「シルフ」にて2025春に期間限定で提供されているケーキセットを紹介します。

旬のイチゴを使用したケーキが種類豊富に提供されています。

ムラング・シャンティ〜苺&柚子〜

シェフのスペシャルケーキであるムラング・シャンティ。

202春は苺と柚子。

ムラング(メレンゲ)の間には苺クレーム・シャンティがたっぷり詰まっています。

苺の爽やかな酸味に加え、柚子の香りが華やかなケーキになっています。

苺ミルフィーユ

ハート形の苺トッピングが目を惹くミルフィーユ。

バター香るサクサクパイの間にカスタードシャンティとカットされた苺がサンドされています。

カスタードの甘さと苺の甘酸っぱさの相性が抜群です☆

苺タルト

旬の苺をたっぷりとつかった苺タルト。

アーモンドダマンドの中には、苺のコンフィチュール。

アールグレイ香るブリュレとカスタード・シャンティ、その上にカットされた苺が色鮮やかにトッピングされています。

ポム

その名の通りポム(リンゴ)はリンゴとキャラメルのムース。

キラキラと輝く見た目にもかわいいケーキです。

フランボワピスターシュ

フランボワピスターシュはラズベリーとピスタチオのケーキ。

ピスタチオムースの中に、フランボワーズのジャム。

チョコレートとの相性も抜群☆

コーヒー/紅茶セット

価格+1,000円

※お食事をご注文のお客様のみ注文可能です。

スペシャルティコーヒー(ブレンド・アメリカン・アイスコーヒー・カフェラテ・アイスカフェラテ・エスプレッツ)

Specialty Coffee (Blended Coffee / Americano / Iced Coffce / Café Latte / Iced Café Latte / Espresso)

カフェインレスコーヒー

Decaffeinated Coffee

紅茶(季節の紅茶・イングリッシュブレックファースト・イングリッシュティーNo.1・ダージリン・アールグレイ・セイロン・デカフェアールグレイ)

Tea (Seasonal Flavor Tea / English Breakfast / English Tea No.] / Darjeeling / Earl Grey / Ceylon / Decaffeinated Earl Grey)

ハーブティー(カモミール・ローズヒップ&ハイビスカス)

Harb Tea (Chamomile / Reschip de Bibiscus)

種類豊富なケーキに合わせて、コーヒー/紅茶セットをお得に追加できます。

日本紅茶協会の「おいしい紅茶の店」にも認定されている「シルフ」

種類豊富なアーマッドティーの紅茶をケーキに合わせて選択できます。

ケーキやお好みに合わせた紅茶をサジェストしてくれ、優雅なティータイムが過ごせます。

落ち着いたホテルロビーでいただくケーキセット。

2025春は苺を使った期間限定ケーキが盛りだくさん!

他にも定番メニューのケーキも豊富に展開されていますので、お気に入りをぜひ見つけてくださいね。

【実食レポ】種類豊富な旬の苺ケーキ!浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」ケーキセットの紹介でした。

ロビーラウンジ「シルフ」のフードメニューはこちらで紹介しています。

