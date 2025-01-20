ËÜÅÄË¾·ë¡¢±Ç²è¶¦±é¤ÎÂçÀèÇÚ¤«¤é¤ÎÇ¯²ì¾õ¤ËÂç¶½Ê³¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿½ÐÍè»ö¡×
ËÜÅÄË¾·ë¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬¿¶¤êÂµ»Ñ¤ÇÇ¯²ì¾õ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£ÂçÀèÇÚ¤«¤éÇ¯²ì¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿Ç¯²ì¾õ¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤«¤é¤ªÇ¯²ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¯²ì¾õ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á÷¤ë¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢½»½ê¤È¤«¤òÃÎ¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¥é¥¸¥ª¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤ËµÈ±Ê¤µ¤ó°¸¤Æ¤Ë¤ª½ñ¤¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤ªÊÖ»ö¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂçÀèÇÚ¤«¤é¤ÎÇ¯²ì¾õ¤ËÂç¶½Ê³¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ë¡¢¡È»úÂÎ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡É¤Î¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦µÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤ä¡Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ú¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Þ¤Ç¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡È¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£3ºÐ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡Ù¤Î»þ¤â¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÎý½¬¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢³ê¤Ã¤Æ¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£½µ¤âÊ¡²¬¤Ç¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤³¤Ë¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£