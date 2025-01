アンバサダーは板野友美！ACCEL JAPAN「bossjob」

Yolo Technologyは、ACCEL JAPAN(アクセルジャパン)に2025年1月より参画。

ACCEL JAPAN「bossjob」

Yolo Technologyは、ACCEL JAPAN(アクセルジャパン)に2025年1月より参画しました。

プロジェクト参画に伴い、2025年1月15日よりアクセルジャパンアンバサダーである板野友美が登場するプロモーションを開始しました。

■bossjobについて

bossjobは、2017年にシンガポールにてローンチされた、AI搭載の先駆けになる採用プラットフォームです。

強力なAI機能にて求人の作成から最適な人材とのマッチングを自動化、さらにダイレクトチャット方式で面接や採用手続きを大幅に短縮が可能です。

また、AI分野の技術力を活かし、国内で希少なWeb3やAI開発のプロフェッショナル人材の豊富な人材データベースを持ち、日本の技術革新を支える企業として、新たな価値創造を目指しています。

