大阪高島屋なんばダイニングメゾン8階にオープン！安光包子高島屋大阪店

大阪高島屋なんばダイニングメゾン8階に「安光包子」(ヤスミツパオズ)がオープンしました。

安光包子高島屋大阪店

開店日 : 2024年12月13日

所在地 : 〒542-0076 大阪市中央区難波5-1-18 なんばダイニングメゾン 8階

アクセス: 地下鉄各線「難波」駅 徒歩1分

営業時間: 11:00-15:00、17:00-22:00

定休日 : 百貨店の定休日に準ずる

席数 : 18席

2022年大阪市北区中崎町にオープンした豚まん専門店の2号店です。

日本一幸せな豚と言われる長崎県のブランド豚「芳寿豚」と国産のタケノコ、ショウガ、ハクサイ、干しシイタケをバランス良く使用した肉包子(豚まん)が看板メニューです。

<テイクアウト>

■肉包子(豚まん)

マグロの刺身より悪玉菌保有数が少ない日本一の健康豚、長崎「芳寿豚」使用。

国産全粒粉、国産小麦の生地で包み、モチモチでありながら歯切れの良い食感と具材の上品な旨味を感じていただけます。

食べ終わった後に肉臭さを感じにくいのも魅力の一つです。

■あんことさつまいも包子(あんまん)

一般的なイメージのあまーいものではなく北海道産小豆の旨みと少しの黒胡麻風味とモチモチの生地、国産さつまいもの組み合わせが今までに無い上品だけどしっかり美味しいあんまんです。

<イートイン>

■安光の肉包子(豚まん)セット 1,990円

名物の肉包子を楽しめるお気軽セット(海鮮と野菜の冷製3種、肉包子、焼売、春巻き、サラダ、スープ、アイス)

■和風おこわのセット 2,390円

新潟県産の餅米と国産食材のみを使用したちまきセット(海鮮と野菜の冷製3種、和風おこわ2種、焼売、春巻き、サラダ、スープ、アイス)

■貝出汁あさり麺と和風おこわのセット 2,690円

優しい出汁のラーメンと一品料理が楽しめるセット(海鮮と野菜の冷製3種、貝出汁あさり麺、和風おこわ(小)焼売、春巻き、サラダ、スープ、アイス)

※その他アラカルトやドリンクもあります。

