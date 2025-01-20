葉山 翔太による店内放送も！#C-pla／ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- コラボ
#C-plaは、「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」とコラボし、2025年2月14日(金)より全国の#C-pla限定でオリジナル商品を発売します。
#C-pla『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』
#C-plaは、「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」とコラボし、2025年2月14日(金)より全国の#C-pla限定でオリジナル商品を発売。
■アームカバー、アイマスク、カラビナキーホルダーが登場
好きなチームやキャラクターのグッズを身につけてバトルを応援！
【「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- アームカバー」6種】
【「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- アイマスク Vol.1」9種】
【「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- アイマスク Vol.2」9種】
【「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- カラビナキーホルダー Vol.1」9種】
【「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- カラビナキーホルダー Vol.2」9種】
【価格】
1回500円
#C-pla店舗では波羅夷 空却役の声優 葉山 翔太による店内放送や、ガチャの筐体がオリジナルのデザインに。
■What’s the Movie
映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」は、劇場映画としては日本“初”となる観客参加型「インタラクティブ映画」です。
スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗は、映画館内の観客の投票によって決まります。
投票はスマホアプリを通じてリアルタイムで行われ、投票数が多かった選択肢に沿ってストーリーが進行します。
観客ひとりひとりの選択で、上映回ごとに展開や結末が変わる…
日本映画史上初めてとなる参加型映像体験を楽しめます。
■Capsule toy New World!
#C-pla(シープラ)は、全国にその地域オリジナルのお店を展開する「カプセルトイ専門店」！
各店舗を「惑星」に見立て、地域の特色に合わせたデザインや店舗展開を行っています。
どこまでも広い宇宙のようなカプセルトイの世界を楽しめます。
全国に194店舗以上を展開中(2025年1月現在)。
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