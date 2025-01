コパ・デル・レイ準々決勝の組み合わせ決定！　久保建英所属のソシエダはオサスナと激突

20日、コパ・デル・レイ準々決勝の抽選会が行われた。前ラウンドでは昨シーズンの王者であるアスレティック・ビルバオが敗退する波乱は起きたものの、ラ・リーガで三つ巴のタイトルレースを戦う3強に、MF久保建英を擁するレアル・ソシエダも8強入りを決めていた。今回の組み合わせ抽選会では完全に強豪がばらける形となり、ラ・リーガで首位に立つレアル・マドリーはレガネスと、2位のアトレティコ・マドリーはヘタフェと、いずれもマドリード自治州ダービーを戦うことに。

また、3位のバルセロナはバレンシア、ソシエダは前大会王者撃破のオサスナとの対戦が決定している。なお、準々決勝は2月4〜6日の日程で開催される。◆コパ・デル・レイ準々決勝 対戦カードバレンシア vs バルセロナレガネス vs レアル・マドリーアトレティコ・マドリー vs ヘタフェレアル・ソシエダ vs オサスナ