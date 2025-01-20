°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢±Ñ¸ì¤òÍÑ¤¤¤Æ²ñ¾ìÏÂ¤Þ¤»¤ë¡Ö¥»¥ó¥¥å¡¼!¡× ÊÆ´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÉñÂæ°§»¢
½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥ê¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡Ù(2·î7Æü¸ø³«)¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¡¢ÊÁËÜÍ¤¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
°½À¥¤Ï¤ë¤«
ËÜºî¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Çµ¯Æ°¤·¤¿ºÇ¿··¿¥¢¥·¥¹¥È¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥í¥º¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é°¦¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ¸¤¡¢Åç¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëºÇ¿··¿¥¢¥·¥¹¥È¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥í¥ºÌò¤ò°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥í¥º¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤È¤·¤ÆÍ§¾ð¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¥Ä¥Í¤Î¥Á¥ã¥Ã¥«¥êÌò¤òÊÁËÜÍ¤¡¢¥í¥º¤Ë°é¤Æ¤é¤ìÎ©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯´ç¤Î¥¥é¥êÌò¤òÎëÌÚÊ¡¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤òí÷¤·¤¯°é¤Æ¡¢¥í¥º¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥ª¥Ý¥Ã¥µ¥à¤ÎÊì¿Æ¥Ô¥ó¥¯¥·¥Ã¥ÝÌò¤ò¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¤¬Ì³¤á¤¿¡£
°½À¥¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤âÍèÆü¤µ¤ì¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤´°§»¢¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£ÆüËÜ¸ìÈÇ¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¤À¤È½¸Ãæ¤·¤Æ±ÇÁü¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¸«¤¿»þ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¥ã¥Ã¥«¥ê¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¤ÎÆ°¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ÎÆ°¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤Î¤Ç°ìÈÖµã¤¤Þ¤·¤¿! ÆüËÜ¸ìÈÇ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±é¤¸¤¿¥í¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤·¤«¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤ÊÄ»¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°¦¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¡¢´¶¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò±Û¤¨¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö½ù¡¹¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÊÁËÜ¤¬¡¢°½À¥¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¥º¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¸«»ö¤Ç¡¢¿´¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤ë¤È¡¢°½À¥¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¥å¡¼!¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤·¡¢ÊÁËÜ¤â¡Ö¥æ¥¢¥¦¥§¥ë¥«¥à!¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÈ¿±þ¡£2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
´ÆÆÄ¤«¤é¥¥ã¥¹¥È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ø¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢4¿Í¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È´¶·ã¡£°½À¥¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥©¡¼!¡×¤È¤³¤³¤Ç¤â±Ñ¸ì¤òÍÑ¤¤¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
°½À¥¤Ï¤ë¤«
ËÜºî¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Çµ¯Æ°¤·¤¿ºÇ¿··¿¥¢¥·¥¹¥È¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥í¥º¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é°¦¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ¸¤¡¢Åç¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëºÇ¿··¿¥¢¥·¥¹¥È¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥í¥ºÌò¤ò°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥í¥º¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤È¤·¤ÆÍ§¾ð¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¥Ä¥Í¤Î¥Á¥ã¥Ã¥«¥êÌò¤òÊÁËÜÍ¤¡¢¥í¥º¤Ë°é¤Æ¤é¤ìÎ©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯´ç¤Î¥¥é¥êÌò¤òÎëÌÚÊ¡¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤òí÷¤·¤¯°é¤Æ¡¢¥í¥º¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥ª¥Ý¥Ã¥µ¥à¤ÎÊì¿Æ¥Ô¥ó¥¯¥·¥Ã¥ÝÌò¤ò¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±é¤¸¤¿¥í¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤·¤«¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤ÊÄ»¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°¦¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¡¢´¶¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò±Û¤¨¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö½ù¡¹¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÊÁËÜ¤¬¡¢°½À¥¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¥º¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¸«»ö¤Ç¡¢¿´¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤ë¤È¡¢°½À¥¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¥å¡¼!¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤·¡¢ÊÁËÜ¤â¡Ö¥æ¥¢¥¦¥§¥ë¥«¥à!¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÈ¿±þ¡£2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
´ÆÆÄ¤«¤é¥¥ã¥¹¥È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ø¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢4¿Í¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È´¶·ã¡£°½À¥¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥©¡¼!¡×¤È¤³¤³¤Ç¤â±Ñ¸ì¤òÍÑ¤¤¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£