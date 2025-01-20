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(c)LAPONE GIRLS
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(DVD)
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(CD)
1. MUSE
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3. Million Stars
4. Affogato
(PHOTO BOOK)
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(CD)
1. MUSE
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3. Million Stars
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SHIZUKU¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90036 / POS¡§457148759 6301¡Ë
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KEIKO¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90038 / POS¡§457148759 6325¡Ë
KOKONA¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90039 / POS¡§457148759 6332¡Ë
RINON¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90040 / POS¡§457148759 6349¡Ë
SUZU¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90041 / POS¡§457148759 6356¡Ë
(CD)
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3. Million Stars
4. Affogato
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