yama、4thアルバム『; semicolon』発売決定
yamaが3月5日に4thアルバム『; semicolon』を発売することを発表した。あわせてジャケット、最新ビジュアルも公開された。
タイトル『; semicolon』には、関係のある2つの文章を繋ぐ、或いは文章を終わらせずに続きがあることを意味する「;（セミコロン）」が。心の葛藤を抱える人々が、自身に「;」のマークをタトゥーとして入れることで“思い悩んだこれまでの人生に区切りをつけ、再出発を計る”という意味が込められている。
また、完全盤・初回盤に封入されるブルーレイディスクには、それぞれ2024年と2023年に行われたLINE CUBE SHIBUYAでのライブが収録。完全盤には2024年5月15日に行われた＜yama “the meaning of life” TOUR 2024＞、初回盤には2023年12月21日に行われた＜yama Christmas Special Live 2023＞が収録となる。
なお、yamaは2025年3月より＜the meaning of life TOUR 2025＞を開催する。本ツアーは3月9日にZepp Sapporoを皮切りに、4月25日Zepp Hanedaでファイナルを迎える全国13公演のツアーとなる。
『; semicolon』
予約：https://yama.lnk.to/semicolon
・完全生産限定盤：SRCL-13183〜13185 / CD＋BD＋イヤーカフ / ￥13,500(税込)
・初回盤：SRCL-13186〜13187 / CD＋BD / ￥8,800(税込)
・通常盤：SRCL-13188 / CD / ￥3,300(税込)
【購入者特典対象店舗/特典内容】
楽天ブックス … スマホショルダー
セブンネットショッピング … トート型エコバッグ
Amazon.co.jp … 巾着（完全生産限定盤対象）、メガジャケ（初回生産限定盤/通常盤対象）
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … L判ブロマイド
TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） … スクエア缶バッジ
※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です
yama応援店特典 … ステッカー
official fanclub「CLUB yama」会員限定特典 … 2枚重ねアクリルキーホルダー
【「CLUB yama」会員限定特典】
official fanclub「CLUB yama」会員様がSony Music Shopの対象カートにて『; semicolon』を購入すると、先着で「2枚重ねアクリルキーホルダー」プレゼント
＜the meaning of life TOUR 2025＞
北海道・Zepp Sapporo
OPEN 17:00 START 18:00
・2025年3月13日(木)
福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年3月14日(金)
福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年3月20日(木・祝)
福井・鯖江市文化センター
OPEN 17:00 START 18:00
・2025年3月22日(土)
富山・砺波市文化会館
OPEN 16:00 START 17:00
・2025年3月30日(日)
仙台・SENDAI GIGS
OPEN 16:00 START 17:00
・2025年4月9日(水)
愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月10日(木)
愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月12日(土)
広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール
OPEN 17:00 START 18:00
・2025年4月17日(木)
大阪・Zepp Osaka Bayside
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月18日(金)
大阪・Zepp Osaka Bayside
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月24日(木)
東京・Zepp Haneda(TOKYO)
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月25日(金)
東京・Zepp Haneda(TOKYO)
OPEN 18:00 START 19:00
▼チケット
全席指定 \6,800（税込）
※Zepp公演のみ、入場時別途ドリンク代
※お一人様4枚まで（複数公演申込可）
※3歳以上有料
※チケットは全て電子チケットとなります。
※入場時別途ドリンク代
▼CLUB yama 先行
12/24(火) 21:00 ~ 1/5(日) 23:59
https://member.yamaofficial.jp/
【企画・制作】
ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.
関連リンク