¡Úµð¿Í¡Û ´Ý²Â¹À¤¬¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×Ë¬Ìä¡Ö°ìËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡×¡Ä£±°ÂÂÇ¤Ë¤Ä¤£±Ëü±ß´óÉÕ
¡¡µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ï¥¦¥¹¡¡¤»¤¿¤¬¤ä¡×¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×¤ÏÆ®ÉÂÃæ¤Î»Ò¶¡¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÂÚºß»ÜÀß¡£´Ý¤Ï¥·¡¼¥º¥ó£±°ÂÂÇ¤Ë¤Ä¤£±Ëü±ß¤òÆ±»ÜÀß¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»ÜÀß¤ò¸«¤Æ¡¢¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ÜÀß¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢Â¸ºß¤¹¤ë°ÕÌ£¡¢Âç»ö¤Ê¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤È²þ¤á¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤È¤â¸òÎ®¡£¡Ö¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â³èÆ°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¡Ù¤È¡¢°ú¤Â³¤¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£±£´£¶°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£¸¡£¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤ò°ìËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î»ÜÀß¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£