¥Õ¥¸ÃÝËó¹È¥¢¥Ê¡¢¾Ð´é¤Î¶á±ÆÅê¹Æ¤Ë±þ±ç¥³¥á¥ó¥ÈÁê¼¡¤°¡Öµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹È¤µ¤ó¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÝËó¹È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÃÝËó¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¤Î°áÁõ¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈÆâ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖYouTube°æºêÀèÀ¸¤ÎÈ¿¾ÊÉô²°¤Ë¤â¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£#¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃÝËó¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹È¤Á¤ã¤ó¤¬¸µµ¤¤Ç¾Ð´é¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£