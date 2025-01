ナポリはアルゼンチンの至宝の獲得に近づいている。



『Corriere dello Sport』によると、ナポリは今冬の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドに所属する20歳のアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョ獲得のため、6000万ポンドの移籍金を支払う可能性があるという。



マンUの下部組織出身であるガルナチョは2022年7月にトップチームに昇格すると、ここまでは公式戦通算118試合に出場し、23ゴールを記録。20歳ながらすでにクラブの主力として活躍しており、クラブの将来を背負う存在として大きな期待を寄せられていた。しかし今季はプレミアリーグの先発出場は11試合にとどまり、3ゴール1アシストと十分な結果は残せていなかった。





Who knew you could enjoy this goal EVEN more! @ESPNFutbolArg's commentary of Alejandro Garnacho's goal is superb pic.twitter.com/WqxFvvd1wd