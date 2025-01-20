ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎÂÀ¤â¤â¿¨¤Ã¤¿¤«¡¡¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±¤ÎÃËÂáÊá
18ÆüÌë¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Î¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Î¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±¡¢Ãæ»³±ÑÉ×ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢18Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤ÎÅÐ¸Í±Ø¤«¤é¿·É´¹ç¥öµÖ±Ø¤Î´Ö¤Ç¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Çº¸ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿17ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤ÏÅÅ¼Ö¤¬¿·É´¹ç¥öµÖ±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¡¢Ãæ»³ÍÆµ¿¼Ô¤Î¤«¤Ð¤ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÅÅ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿±Ø°÷¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢ÃÔ´Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÈï³²¤ò¿½¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãæ»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§Ãæ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£