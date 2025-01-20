O-VER-KiLLが、EP『O-VER-KiLL』を2月26日にリリース。ジャケ写＆リリースイベントの日程を公開した。

O-VER-KiLLは、プロジェクトオーディション「Take Your Voice to the Dream 2024」より、約2,000名もの応募者の中から選ばれたSARiNA、MiYU、KiLUA、RAiSAの4名で構成される新生ロックアイドルグループ。

今作は自身初となるパッケージEP。サウンドプロデュースには、BiSHなどを手掛けた松隈ケンタが全曲を担当し、新録のリード曲「栄光の足音」を含む5曲入りの作品。結成して間も無い彼女たちのその成長が垣間見える作品となっている。

また、今回の各地で行われるリリースイベントの日程も公開。詳細などは公式HP・SNSなどでご確認いただきたい。

リリース情報

1st EP『O-VER-KiLL』

発売日：2025年2月26日（水）
品番：VICL-66052
商品形態：CD
価格：2,000円（税込）
収録曲
M1「あくなき鼓動」 ※1st配信SG
M2「スーパーソウル」 ※2nd配信SG
M3「RAiSE MY REVOLUTiON」
M4「なみだのあとには」
M5「栄光の足音」 ※新録、リード曲

【配信情報】
配信3rdSG「栄光の足音」
2025年2月26日（水）リリース開始

ライブ・イベント情報

＜リリースイベント情報＞
2/9　（日）14:00〜　VICTOR ONLINE STORE 購入特典オンラインイサイン会
2/16（日）時間未定　ミニライブ＆特典会＠ららぽーと横浜
2/26（水）19:00〜　ミニライブ＆特典会＠タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペース　
3/1　（土）13:00〜　ミニライブ＆特典会＠タワーレコード川崎店 店内イベントスペース
3/8　（土）13:00〜　ミニライブ＆特典会＠タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース
3/9　（日）13:00〜　ミニライブ＆特典会＠タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース

ライブ・イベント情報

＜【Journey of Growth】武者修行ツアー＞
2/1（土）都内某所 Coming soon
2/8（土）柏616　OPEN/11:30 START/12:00（予定）
2/9（日）GOTANDA G2　OPEN/11:00 START/11:15
2/9（日）都内某所 Coming soon
2/10（月）吉祥寺CRESCENDO　OPEN/18:00 START/18:30
2/14（金）都内某所 Coming soon
2/18（火）The Voodoo Lounge（福岡）　OPEN/15:45 START 16:00
2/18（火）福岡某所　Coming soon
2/19（水）福岡某所　Coming soon
2/20（木）福岡某所　Coming soon
2/22（土）Emerge Fest（台湾）　ステージ：冒險 ADVENTURE
2/28（金）都内某所 Coming soon
and more . . .

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