O-VER-KiLL 、メジャー初のパッケージEP『O-VER-KiLL』を2/26にリリース
O-VER-KiLLが、EP『O-VER-KiLL』を2月26日にリリース。ジャケ写＆リリースイベントの日程を公開した。
O-VER-KiLLは、プロジェクトオーディション「Take Your Voice to the Dream 2024」より、約2,000名もの応募者の中から選ばれたSARiNA、MiYU、KiLUA、RAiSAの4名で構成される新生ロックアイドルグループ。
また、今回の各地で行われるリリースイベントの日程も公開。詳細などは公式HP・SNSなどでご確認いただきたい。
リリース情報
発売日：2025年2月26日（水）
品番：VICL-66052
商品形態：CD
価格：2,000円（税込）
収録曲
M1「あくなき鼓動」 ※1st配信SG
M2「スーパーソウル」 ※2nd配信SG
M3「RAiSE MY REVOLUTiON」
M4「なみだのあとには」
M5「栄光の足音」 ※新録、リード曲
【配信情報】
配信3rdSG「栄光の足音」
2025年2月26日（水）リリース開始
ライブ・イベント情報
2/9 （日）14:00〜 VICTOR ONLINE STORE 購入特典オンラインイサイン会
2/16（日）時間未定 ミニライブ＆特典会＠ららぽーと横浜
2/26（水）19:00〜 ミニライブ＆特典会＠タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペース
3/1 （土）13:00〜 ミニライブ＆特典会＠タワーレコード川崎店 店内イベントスペース
3/8 （土）13:00〜 ミニライブ＆特典会＠タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース
3/9 （日）13:00〜 ミニライブ＆特典会＠タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース
ライブ・イベント情報
2/1（土）都内某所 Coming soon
2/8（土）柏616 OPEN/11:30 START/12:00（予定）
2/9（日）GOTANDA G2 OPEN/11:00 START/11:15
2/9（日）都内某所 Coming soon
2/10（月）吉祥寺CRESCENDO OPEN/18:00 START/18:30
2/14（金）都内某所 Coming soon
2/18（火）The Voodoo Lounge（福岡） OPEN/15:45 START 16:00
2/18（火）福岡某所 Coming soon
2/19（水）福岡某所 Coming soon
2/20（木）福岡某所 Coming soon
2/22（土）Emerge Fest（台湾） ステージ：冒險 ADVENTURE
2/28（金）都内某所 Coming soon
and more . . .
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