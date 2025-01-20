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＜【Journey of Growth】武者修行ツアー＞2/1（土）都内某所 Coming soon2/8（土）柏616 OPEN/11:30 START/12:00（予定）2/9（日）GOTANDA G2 OPEN/11:00 START/11:152/9（日）都内某所 Coming soon2/10（月）吉祥寺CRESCENDO OPEN/18:00 START/18:302/14（金）都内某所 Coming soon2/18（火）The Voodoo Lounge（福岡） OPEN/15:45 START 16:002/18（火）福岡某所 Coming soon2/19（水）福岡某所 Coming soon2/20（木）福岡某所 Coming soon2/22（土）Emerge Fest（台湾） ステージ：冒險 ADVENTURE2/28（金）都内某所 Coming soonand more . . .