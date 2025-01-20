NIKE¡¢2025½Õ²Æ¤Î¿·ºî¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×ÅÐ¾ì¡ª¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¡ÈÍú¤­¤³¤Ê¤·¡É¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

Ç®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡£

Nike¤Ïº£·î¤ËÆþ¤ê¡¢2025½Õ²Æ¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Nike Mad Energy Pack

¤¹¤Ç¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤âÃåÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëNEW¥«¥é¡¼¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£

Nike Mercurial

¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡Ë

¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¡Ø¥º¡¼¥à ¥Þ¡¼¥­¥å¥ê¥¢¥ë ¥ô¥§¥¤¥Ñ¡¼ 16 ¥¨¥ê¡¼¥È¡Ù¡£

¿·¿§¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¥°¥í¡¼/¥ª¡¼¥í¥é¥°¥ê¡¼¥ó¡£

Nike Phantom GX 2

¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë

Â³¤¤¤Æ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬Íú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥­¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤ò½Å»ë¤·¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥à GX 2 ¥¨¥ê¡¼¥È¡Ù¡£

¿·¿§¤Ï¡¢¥ß¥ó¥È/¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É/¥ª¥Õ¥Î¥ï¡¼¥ë¤À¡£

Nike Tiempo

¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ë

ºÇ¸å¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ý ¥ì¥¸¥§¥ó¥É 10 ¥¨¥ê¡¼¥È¡Ù¡£

¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥ÁÀºÅÙ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¿·¿§¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥é¥Ð/¥Û¥ï¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢NIKE¤Î·ÀÌóÁª¼ê¡Ö¸½ÌòºÇ¶¯¤Î5¿Í¡×¡ªÃåÍÑ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¤³¤ì

ÃíÌÜ¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Nike¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ä°ìÉôÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£