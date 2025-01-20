¸©Î©¹â¹»ºÆÊÔ·×²è¤á¤°¤ê»ÔÄ®Â¼Ä¹¤¬°Õ¸« ¡¡ ¾¯»Ò²½ÂÐ±þ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹µá¤á¤ëÀ¼¤â¡¡ÉÙ»³
¸©Î©¹â¹»¤ò20¹»ÄøÅÙ¤ËÃÊ³¬Åª¤ËºÆÊÔ¤¹¤ë·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤¬³«¤¤¤¿²ñ¹ç¤Ç¤¤ç¤¦¡¢¸©Æâ¤Î»ÔÄ¹Â¼Ä¹¤«¤é³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÇÛÎ¸¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¤¤ç¤¦ÉÙ»³»Ô¤Ç¡Ö¥ï¥ó¥Áー¥à¤È¤ä¤Þ¡×Ï¢·È¿ä¿ÊËÜÉô²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¸©Î©¹â¹»¤ÎºÆÊÔ·×²è¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ÔÄ®Â¼¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¸©Î©¹â¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ºß¤Î34¹»¤òÃÊ³¬Åª¤ËºÆÊÔ¤·2028Ç¯ÅÙ¤´¤í¤Ë30¹»ÄøÅÙ¤Ë¡¢2038Ç¯ÅÙ¤´¤í¤Ë20¹»ÄøÅÙ¤Ë¸º¤é¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸©¶¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¤ÏÄÌ³Ø¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿³Ø¹»¤ÎÇÛÃÖ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Û¤«¡¢ÄÌ³Øµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¸òÄÌÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¹¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯Á°¸þ¤¤Ê»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤À¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ä¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¤òÃúÇ«¤Ë¿Þ¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¶µ°Ñ¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤Ë¸¡Æ¤²ñµÄ¤òÀß¤±Âçµ¬ÌÏ¹»¤ÎÀßÃÖÊý¿Ë¤Ê¤É¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£