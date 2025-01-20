¾®ÎÓÀé¹¸(X@Chichichiakik¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡À¼Í¥¤Î¾®ÎÓÀé¹¸¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£²­Æì¤½¤Ð¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¿©¤Ù¤¿¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡18¡¢19Æü¤Ë²­Æì²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö²­Æì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾®ÎÓ¡£¡Ö²­Æì¤½¤Ð¤È½é¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î²­Æì¤½¤Ð¤È¶¦¤Ë¿æ¤­¹þ¤ß¤´ÈÓ¡Ö¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡×¤ÏÆÚÆù¤ä¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤òÆÚ¤Î¤À¤·½Á¤Ç¿æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÄêÈÖ²­ÆìÎÁÍý¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¤°¤¢¤Ã!ÈÓ¥Æ¥í!!!!!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

 