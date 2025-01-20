·Ð±Ä°²½¤Ç¡È²þÃÛ¡ÉÀèÁ÷¤ê¤Ë¡ÄÏ·µà²½¿Ê¤à¾å±ÛÃÏ°è°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÉÂ±¡¤Î¸½¾õ»ë»¡¡Ö²ÝÂê¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤ÈÇÄ°®¤·¤¿¡×
1·î20Æü¡¢¾å±ÛÃÏ°è°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÉÂ±¡¤ò¾å±Û»ÔµÄ²ñ¤Î¸üÀ¸¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤¬»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï·µà²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾å±ÛÃÏ°è°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤Ï²þÃÛ¤ËÃå¼ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·Ð±Ä´Ä¶¤Î°²½¤ÇÀèÁ÷¤ê¤Ë¡£
ÃæÀî»ÔÄ¹¤ÏºÆÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Î²þÃÛ¤ËÃå¼ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»ÔµÄ¤¬±«Ï³¤ê¤Î¸½¾õ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸üÀ¸¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¡¡¹â¶¶¹ÀÊå °Ñ°÷Ä¹¡Û
¡Ö¸½¾õº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä²ÝÂê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤âÇÄ°®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤äÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×