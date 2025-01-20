16ºÐ¡Á19ºÐ¤¬¡ÖÊâ¹ÔÃæ¡×¤Ë°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ï¡©¡Ú¸òÄÌ°ÂÁ´¥¯¥¤¥º¡Û
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡É¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£
Ëè½µ·îÍËÆü¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤Ç¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò³Ø¤Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖANZEN LOCKS! supported by £Ê£Á¶¦ºÑ¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£°ÂÆ£Á´°ì¡Ê¥¢¥ó¥É¥¦¡¦¥¼¥ó¥¤¥Á¡ËÄÌ¾Î¡È¥¢¥ó¥¼¥óÀèÀ¸¡É¤¬½ÐÂê¤¹¤ë¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¡×¤ËÀ¸ÅÌ¡ÊÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤¬²òÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¡Ö2023Ç¯Ãæ¡¢16ºÐ¤«¤é19ºÐ¤ÇÊâ¹ÔÃæ¤Ë°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ï¡©¡×¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÁÌä¡Û
2023Ç¯Ãæ¡¢16ºÐ¤«¤é19ºÐ¤ÇÊâ¹ÔÃæ¤Ë°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ï¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¡©
¡ÊâÆ»¡¦Ï©Â¦ÂÓÄÌ¹ÔÃæ
¢¼ÖÆ»ÄÌ¹ÔÃæ
£²£ÃÇÊâÆ»²£ÃÇÃæ
¡ÚÅú¤¨¡Û
£²£ÃÇÊâÆ»²£ÃÇÃæ
¢§¾Ü¤·¤¤²òÀâ¢§
Êâ¹Ô²£ÃÇ»þ¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´
16ºÐ¤«¤é19ºÐ¤ÎÊâ¹ÔÃæ¤Î»ö¸Î¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤ò²£ÃÇÃæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÃÇÊâÆ»¤ÏÇ¯Îð¤Ë¸Â¤é¤º»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²£ÃÇÊâÆ»¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÏ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¼Ö¤Ê¤É¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é²£ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êâ¹Ô¼ÔÂ¦¤Î¿®¹æÌµ»ë¤Ê¤É¤Î°ãÈ¿¤ÎÂ¾¡¢²£ÃÇÊâÆ»³°¤ò²£ÃÇÃæ¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²£ÃÇÊâÆ»¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¼Ö¤ÏÍè¤Ê¤¤¡×¤È²á¿®¤»¤º¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¤³¤Ê¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°éÉáµÚ¶¨²ñ
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¡Ö2023Ç¯Ãæ¡¢16ºÐ¤«¤é19ºÐ¤ÇÊâ¹ÔÃæ¤Ë°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ï¡©¡×¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡Ú¼ÁÌä¡Û
2023Ç¯Ãæ¡¢16ºÐ¤«¤é19ºÐ¤ÇÊâ¹ÔÃæ¤Ë°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ï¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¡©
¡ÊâÆ»¡¦Ï©Â¦ÂÓÄÌ¹ÔÃæ
¢¼ÖÆ»ÄÌ¹ÔÃæ
£²£ÃÇÊâÆ»²£ÃÇÃæ
¡ÚÅú¤¨¡Û
£²£ÃÇÊâÆ»²£ÃÇÃæ
¢§¾Ü¤·¤¤²òÀâ¢§
Êâ¹Ô²£ÃÇ»þ¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´
16ºÐ¤«¤é19ºÐ¤ÎÊâ¹ÔÃæ¤Î»ö¸Î¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤ò²£ÃÇÃæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¸òÄÌ»ö¸ÎÁí¹çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÇ¯Îð³ØÎðÊÌ¡¦»ö¸ÎÎà·¿ÊÌ Éé½ý¼Ô¿ô¡ÊÊâ¹Ô¼Ô¡Ë16¡Á19ºÐ¡Ë¤è¤êºîÀ®
²£ÃÇÊâÆ»¤ÏÇ¯Îð¤Ë¸Â¤é¤º»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²£ÃÇÊâÆ»¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÏ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¼Ö¤Ê¤É¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é²£ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êâ¹Ô¼ÔÂ¦¤Î¿®¹æÌµ»ë¤Ê¤É¤Î°ãÈ¿¤ÎÂ¾¡¢²£ÃÇÊâÆ»³°¤ò²£ÃÇÃæ¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²£ÃÇÊâÆ»¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¼Ö¤ÏÍè¤Ê¤¤¡×¤È²á¿®¤»¤º¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¤³¤Ê¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°éÉáµÚ¶¨²ñ
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/