ÉÙ»³¤Î¹â¹»¤ÇÀ¸ÅÌ¤Î¥Æ¥¹¥ÈÅÀ¿ô¤ò¸í·Ç¼¨¡¡¹â¹»¤¬¼Õºá
º£·î¡¢ÉÙ»³»Ô¤Î¸©Î©È¬Èø¹â¹»¤Ç¡¢¶µÍ¡¤¬À¸ÅÌ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô°ìÍ÷¤ò¸í¤Ã¤Æ¶µ¼¼¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£·î14Æü¡¢È¬Èø¹â¹»¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤¬2Ç¯À¸¡¢1¥¯¥é¥¹40¿ÍÊ¬¤ÎÀ¸Êª´ðÁÃ¤Î²ÝÂê¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô°ìÍ÷¤ò¤ª¤è¤½5»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¶µ¼¼¤Ë¸í¤Ã¤Æ·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¹¥ÈÃ´Åö¼Ô¤Î50Âå¤Î½÷À¶µÍ¡¤¬¡¢Ã´Ç¤ÍÑ¤ÎÇÛÉÛÊª¤òÆþ¤ì¤ëÈ¢¤Ë²ÝÂê¤ÎÄó½Ð¾õ¶·¤ÈÅÀ¿ô¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿°ìÍ÷¤òÆþ¤ì¡¢Ã´Ç¤¤Ç¤¢¤ëÃËÀ¶µÍ¡¤ÏÅÀ¿ô¤ÎµºÜ¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·Ç¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¶µÍ¡¤ÏÀ¸ÅÌ¤Î²ñÏÃ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢°ìÍ÷¤òÅ±µî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿½÷À¶µÍ¡¤Ï¶ÐÌ³»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤«¤é°ìÍ÷¤ò¼êÅÏ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È¢¤ËÆþ¤ì¡¢ÃËÀ¶µÍ¡¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2Ç¯À¸¤¢¤ï¤»¤Æ21¿Í¤¬¤³¤Î°ìÍ÷¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹â¹»¤Ï¡¢2Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤ËÀâÌÀ¤È¼Õºá¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤ÆÅú°Æ¤äÅÀ¿ô¤Î°·¤¤¤Î¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆÅÙ¡¢¼þÃÎÅ°Äì¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£