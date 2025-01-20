AI³«È¯ÆÃ²½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡ÖABCI3.0¡×²ÔÆ¯¡¡»ºÁí¸¦
¡¡»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï20Æü¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î¸¦µæ³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡ÖABCI3.0¡×¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¹ñ¤¬Ìó360²¯±ß¤òÅê¤¸¡¢AI¸þ¤±¤Î·×»»¤ò¹âÂ®²½¤Ç¤¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¡ÖGPU¡×¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¡£¸øÅª¤Ê¥¹¥Ñ¥³¥ó¤Ç¤Ï¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î·×»»Ç½ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ç²ÔÆ¯¤ò»Ï¤á¤¿AI¸¦µæÍÑ¤ÎºÇ¿·¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡ÖABCI3.0¡×=20Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô
¡¡ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Î»ºÁí¸¦Çð¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ABCI3.0¤ÎÁõÃÖ¤ÏÄ¹¤µ21¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý19¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ6¥á¡¼¥È¥ë¡£AI¸þ¤±¤Î·×»»ÊýË¡¤Ç1ÉÃ´Ö¤Ë620µþ²ó·×»»¤Ç¤¤ë¡£Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¤Î¥¹¥Ñ¥³¥ó¡ÖÉÙ³Ù¡×¤ÎÌó3ÇÜ¤ÎAI·×»»ÀÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ûµë¤¬É¯Ç÷¡Ê¤Ò¤Ã¤Ñ¤¯¡Ë¤¹¤ëGPU¤Ï¡¢ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢À½¤òÄ´Ã£¤·¤¿¡£
¡¡»ºÁí¸¦¤Ç¤Ï¡¢²èÁü¤äÊ¸¾Ï¡¢²»À¼¡¢Êª¤ÎÂç¤¤µ¤äµ÷Î¥¤ò3¼¡¸µ·×Â¬¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î·Á¼°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëÀ¸À®AI¡×¤Î¸¦µæ¤ä¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
²£ÉÍ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²ð¸î,
À¸²Ö,
Åìµþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¾²ÃÈË¼,
Ë¬Ìä²ð¸î