O-VER-KiLLが、1st EP『O-VER-KiLL』を2月26日にリリース。このたびジャケット写真が公開された。

(関連:櫻坂46、『AnimeJapan 2025』アンバサダー就任は必然? 背景にある“アニメ好き”メンバーの存在)

O-VER-KiLLは、プロジェクトオーディション『Take Your Voice to the Dream 2024』より、約2,000名の応募者の中から選ばれたSARiNA、MiYU、KiLUA、RAiSAの4名で構成される新生ロックアイドルグループ。今作は、自身初となるパッケージEPとなっており、サウンドプロデュースとして松隈ケンタが全曲を担当。新録のリード曲「栄光の足音」を含む5曲入りの作品となる。

また、今作のリリースを記念して各地で行われるリリースイベントの日程も発表。詳細は公式ホームページおよびSNSで確認できる。

(文=リアルサウンド編集部)