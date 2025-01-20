¤¢¤ì¡©¤½¤Î»Ò¤Ï¡Ä


¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤Ï»¨Áð¤È»×¤Ã¤Æ¡×¥Þ¥À¥à¤¬µá¤á¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¿¥Þ¥À¥à¤ÈÍýÁÛ¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É2¡Ê1¡Ë

¥ª¥¿¥¯¤ÎÍýÁÛ¤òÆÍ¤­µÍ¤á¤¿¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤È¤Ï!?

2083Ç¯¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ò°ì¿Í°ìÂÎ½êÍ­¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤Î·Ê»Ò¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î´«¤á¤Ç¡ÖËâ³¦¤ÎÂèÆó²¦»Ò¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò»ý¤Ä¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡Ö¥®¥ë¥Ç¥£¥¢¡×¤òÀ½ºî²ñ¼Ò¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤·¡¢¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢·Ê»Ò¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¼¡¡¹¤È¥ª¥¿¥¯¼ñÌ£¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¡½¡½¡£

¤½¤·¤Æº£Æü¤â¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¤ªµÒÍÍ¤¬¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤òµá¤á¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤ÎÈâ¤òÃ¡¤­¤Þ¤¹¡ª

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÂ¼ºê¥æ¥«¥êÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Þ¥À¥à¤ÈÍýÁÛ¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

CHARACTER


¢£³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¤È¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É

ÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤


ºÇÃ»¤Ç¤â4Æü¤Ï¤ª»þ´Ö¤òÄº¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤È¡Ä


ÌÇÂ¿¤ËÍè¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª


Í»ÄÌ¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤·ì¤âÎÞ¤â¤Ê¤¤µ¬Î§¿Í´Ö¤«¤È


¤É¤·¤¿¤ó¡©¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¥¦¥ÁÍè¤Æ


»×¤¤½Ð¤·¤¿¡ª


¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð²¿¤·¤ËÍè¤¿¤Î·¯¤¿¤Á¡©


·¯¤ÏËÍ¤ÎºÇ¹â·æºî¤Î°ì¤Ä¤À¤«¤é¤Í¡ª¡ª


¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª


ËÍ¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï¤Í¤¨¡Ä


Ãø¡áÂ¼ºê¥æ¥«¥ê¡¿¡Ø¥Þ¥À¥à¤ÈÍýÁÛ¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É2¡Ù