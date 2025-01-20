³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¡ÖOpen RAN¡×¤Î¾¦ÍÑÅ¸³«¤ò»Ù±ç¡¾ÊÆÀ¯ÉÜ¤«¤é½õÀ®¶â
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï1·î20Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÌµÀþµ¡´ï(RU)¤Î¾¦ÍÑÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¡ÖOpen RAN¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯(¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÁê¸ß±¿ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÌµÀþ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯)¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÊÆBattelle Memorial Institute¡¢ÊÆMicroelectronics Technology¡¢ÊÆEridan Communications¡¢ÊÆAirspan Networks¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³Æ¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊRU¤Î¾¦ÍÑÅ¸³«¤ËÉ¬Í×¤Ê¸¡¾Ú¤È¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¦ÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
.
Æ±¼Ò¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¡ÖOpen RAN¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯(¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÁê¸ß±¿ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÌµÀþ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯)¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÊÆBattelle Memorial Institute¡¢ÊÆMicroelectronics Technology¡¢ÊÆEridan Communications¡¢ÊÆAirspan Networks¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³Æ¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊRU¤Î¾¦ÍÑÅ¸³«¤ËÉ¬Í×¤Ê¸¡¾Ú¤È¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¦ÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
.