【高校ラグビー】高校日本代表候補キャンプの参加メンバー発表！花園連覇の桐蔭学園から１０人、準優勝の東海大大阪仰星から４人召集 大阪桐蔭や天理などからも選出
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は１月２０日、高校生世代（１６〜１８歳）の中での、将来有望な選手の発掘と育成を目的とした第６回ＴＩＤユースキャンプ（高校日本代表候補キャンプ）に召集するメンバー５１人を発表しました。
今回の合宿は、３月に行われる高校日本代表の海外遠征に向けて最後のセレクションの場となる重要なキャンプ。年末年始に花園ラグビー場で行われた全国高校ラグビーフットボール大会で安定感抜群の強さを見せた桐蔭学園（神奈川）から最多の１０人、準優勝の東海大大阪仰星（大阪）から４人、選抜大会とサニックスワールドユース大会で２冠を達成した大阪桐蔭からも同じく４人、そのほか常翔学園（大阪）、東福岡（福岡）、天理（奈良）、石見智翠館（島根）といった全国の強豪校からも選出。計５１人（３年生５０人、２年生１人）の精鋭が選ばれました。
▼第６回ＴＩＤユースキャンプ（高校日本代表候補キャンプ）メンバー
ポジション 氏名 在籍校 身長（ｃｍ） 体重（ｋｇ）
ＰＲ１ 原悠翔（大阪桐蔭） １７７ １００
ＰＲ１ 土屋裕資（国学院久我山） １７６ １００
ＰＲ１ 東尾颯汰（天理） １７７ １１０
ＰＲ１ 石原遼（桐蔭学園） １７３ ９８
ＨＯ 祝原久温（石見智翠館）※ １８０ １０５
ＨＯ 高山成王（高鍋） １７４ １０１
ＨＯ 川口士央（京都工学院） １７７ ９２
ＨＯ 齋藤丈太郎（国学院栃木） １７２ ９８
ＰＲ３ 本山佳龍（長崎南山） １８８ １１５
ＰＲ３ 佐々木大斗（常翔学園） １７７ １１０
ＰＲ３ 平山風希（大分東明） １８０ １２５
ＰＲ３ 池内継一郎（天理） １７５ １０５
ＬＯ 百武聖仁（東海大大阪仰星） １８６ １０８
ＬＯ トゥポウ ランギ（東海大福岡） １９０ １１０
ＬＯ アホ アントニオ（青森山田） １９２ １１０
ＬＯ 大畠弘成（茗溪学園） １８８ １１５
ＬＯ 加賀谷太惟（東海大相模） １８８ ９９
ＬＯ 熊谷鼓太郎（東福岡） １９５ ９５
ＬＯ 西野誠一朗（桐蔭学園） １８４ ９１
ＦＬ６ 駒井良（東海大大阪仰星） １８３ １００
ＦＬ６ 河村大空（天理） １７７ ８７
ＦＬ６ 下境洋（国学院栃木） １７６ ８７
ＦＬ７ 申驥世（桐蔭学園） １７５ ９５
ＦＬ７ 野口健（流通経大柏） １８１ ９７
ＦＬ７ 梁瀬将斗（東福岡） １８４ ９６
ＮＯ８ ロケティ ブルースネオル（目黒学院）※ １８５ １１０
ＮＯ８ 新里堅志（桐蔭学園） １７８ ９７
ＮＯ８ 井本章介（常翔学園） １７８ １０２
ＮＯ８ 染谷昌宏（成城学園） １８０ １０３
ＳＨ 川端隆馬（大阪桐蔭） １６５ ７０
ＳＨ 奈良夏（京都成章） １６８ ７０
ＳＨ 岩田大司（佐賀工） １７５ ８０
ＳＨ 後藤快斗（桐蔭学園） １６４ ６６
ＳＯ 丹羽雄丸（桐蔭学園） １７３ ７２
ＳＯ 小林祐貴（慶應義塾） １６８ ７４
ＳＯ 上田倭楓（大阪桐蔭） １８０ ８０
ＳＯ 吉田琉生（東海大大阪仰星） １７６ ８６
ＣＴＢ 名取凛之輔（大阪桐蔭）※ １７１ ７９
ＣＴＢ 安西良太郎（慶應） １７９ ８４
ＣＴＢ 徳山凌聖（桐蔭学園） １７３ ８４
ＣＴＢ 山口滉太郎（早稲田実） １８０ ８５
ＣＴＢ 松本桂太（桐蔭学園）※ １７２ ７９
ＣＴＢ 深田衣咲（東福岡） １７２ ８０
ＣＴＢ 大久保幸汰（御所実） １７６ ８３
ＣＴＢ 向井悠統（東海大大阪仰星） １７７ ８５
ＷＴＢ 内田慎之甫（佐賀工） １６７ ７１
ＷＴＢ 久住誓蓮（石見智翠館） １７２ ７７
ＷＴＢ 草薙拓海（桐蔭学園）※ １７６ ８１
ＷＴＢ 近藤漣汰（石見智翠館） １８２ ８２
ＦＢ タウファ テビタ悦幸（報徳学園）１８１ ８５
ＦＢ 古賀龍人（桐蔭学園） １８４ ８５
※の選手は都合により不参加
☆ロケティ ブルースネオル選手（目黒学院・２年生）以外はすべて３年生