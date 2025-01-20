【高校ラグビー】高校日本代表候補キャンプの参加メンバー発表！花園連覇の桐蔭学園から１０人、準優勝の東海大大阪仰星から４人召集　大阪桐蔭や天理などからも選出

ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は１月２０日、高校生世代（１６〜１８歳）の中での、将来有望な選手の発掘と育成を目的とした第６回ＴＩＤユースキャンプ（高校日本代表候補キャンプ）に召集するメンバー５１人を発表しました。



今回の合宿は、３月に行われる高校日本代表の海外遠征に向けて最後のセレクションの場となる重要なキャンプ。年末年始に花園ラグビー場で行われた全国高校ラグビーフットボール大会で安定感抜群の強さを見せた桐蔭学園（神奈川）から最多の１０人、準優勝の東海大大阪仰星（大阪）から４人、選抜大会とサニックスワールドユース大会で２冠を達成した大阪桐蔭からも同じく４人、そのほか常翔学園（大阪）、東福岡（福岡）、天理（奈良）、石見智翠館（島根）といった全国の強豪校からも選出。計５１人（３年生５０人、２年生１人）の精鋭が選ばれました。





選手としても、人としても成長を促す今回の合宿は、１月２５日（土）から神奈川の関東学院大学で３日間にわたって行われます。▼第６回ＴＩＤユースキャンプ（高校日本代表候補キャンプ）メンバーポジション 氏名 在籍校 身長（ｃｍ） 体重（ｋｇ）ＰＲ１ 原悠翔（大阪桐蔭） １７７ １００ＰＲ１ 土屋裕資（国学院久我山） １７６ １００ＰＲ１ 東尾颯汰（天理） １７７ １１０ＰＲ１ 石原遼（桐蔭学園） １７３ ９８ＨＯ 祝原久温（石見智翠館）※ １８０ １０５ＨＯ 高山成王（高鍋） １７４ １０１ＨＯ 川口士央（京都工学院） １７７ ９２ＨＯ 齋藤丈太郎（国学院栃木） １７２ ９８ＰＲ３ 本山佳龍（長崎南山） １８８ １１５ＰＲ３ 佐々木大斗（常翔学園） １７７ １１０ＰＲ３ 平山風希（大分東明） １８０ １２５ＰＲ３ 池内継一郎（天理） １７５ １０５ＬＯ 百武聖仁（東海大大阪仰星） １８６ １０８ＬＯ トゥポウ ランギ（東海大福岡） １９０ １１０ＬＯ アホ アントニオ（青森山田） １９２ １１０ＬＯ 大畠弘成（茗溪学園） １８８ １１５ＬＯ 加賀谷太惟（東海大相模） １８８ ９９ＬＯ 熊谷鼓太郎（東福岡） １９５ ９５ＬＯ 西野誠一朗（桐蔭学園） １８４ ９１ＦＬ６ 駒井良（東海大大阪仰星） １８３ １００ＦＬ６ 河村大空（天理） １７７ ８７ＦＬ６ 下境洋（国学院栃木） １７６ ８７ＦＬ７ 申驥世（桐蔭学園） １７５ ９５ＦＬ７ 野口健（流通経大柏） １８１ ９７ＦＬ７ 梁瀬将斗（東福岡） １８４ ９６ＮＯ８ ロケティ ブルースネオル（目黒学院）※ １８５ １１０ＮＯ８ 新里堅志（桐蔭学園） １７８ ９７ＮＯ８ 井本章介（常翔学園） １７８ １０２ＮＯ８ 染谷昌宏（成城学園） １８０ １０３ＳＨ 川端隆馬（大阪桐蔭） １６５ ７０ＳＨ 奈良夏（京都成章） １６８ ７０ＳＨ 岩田大司（佐賀工） １７５ ８０ＳＨ 後藤快斗（桐蔭学園） １６４ ６６ＳＯ 丹羽雄丸（桐蔭学園） １７３ ７２ＳＯ 小林祐貴（慶應義塾） １６８ ７４ＳＯ 上田倭楓（大阪桐蔭） １８０ ８０ＳＯ 吉田琉生（東海大大阪仰星） １７６ ８６ＣＴＢ 名取凛之輔（大阪桐蔭）※ １７１ ７９ＣＴＢ 安西良太郎（慶應） １７９ ８４ＣＴＢ 徳山凌聖（桐蔭学園） １７３ ８４ＣＴＢ 山口滉太郎（早稲田実） １８０ ８５ＣＴＢ 松本桂太（桐蔭学園）※ １７２ ７９ＣＴＢ 深田衣咲（東福岡） １７２ ８０ＣＴＢ 大久保幸汰（御所実） １７６ ８３ＣＴＢ 向井悠統（東海大大阪仰星） １７７ ８５ＷＴＢ 内田慎之甫（佐賀工） １６７ ７１ＷＴＢ 久住誓蓮（石見智翠館） １７２ ７７ＷＴＢ 草薙拓海（桐蔭学園）※ １７６ ８１ＷＴＢ 近藤漣汰（石見智翠館） １８２ ８２ＦＢ タウファ テビタ悦幸（報徳学園）１８１ ８５ＦＢ 古賀龍人（桐蔭学園） １８４ ８５※の選手は都合により不参加☆ロケティ ブルースネオル選手（目黒学院・２年生）以外はすべて３年生