ÈãÈ½½¸Ãæ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò£Ï£ÂÍÊ¸î¡¡£Î£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Çº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤é£Æ£Á¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤òÁê¼¡¤¤¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈãÈ½¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤ËÀ®¸ù¡££²£°µåÃÄ¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤ò£¶£µ£°Ëü¥É¥ë¡Ê£±£°²¯£±£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞºÇ¶¯¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤â£´Ç¯£·£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ÇºÇ¶¯²¦¹ñ¤ò¤µ¤é¤ËÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤¹¤ëÂç·¿Êä¶¯¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£Í£Ì£Â¤ÎÀïÎÏ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÝ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È·üÇ°¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤âÂ¿¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö°¤ÎÄë¹ñ¡×¤ÈÙèÙé¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£Í£Ì£Â£±£±µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢³°Ìî¼ê¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥á¥¤¥Ó¥ó»á¤¬¸ÅÁã¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÌîµå¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¡¢¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´«¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤êÎ©¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ê¤À¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈà¤é¤ÏÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ëà¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£¶¥ÁèÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Î£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ù£Å£Ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥±¥¤»á¤â¡¢¼«¤é¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Çº´¡¹ÌÚ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤ò¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔ¼«Á³¤À¡£ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¤è¤¦¤À¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òµêÃÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£