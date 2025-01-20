¡ÚÆÈ¼«¡Û¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ÇÎ¾ÂØµ¡ÇË²õ¡ÄÀàÅð¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ö¤³¤Î2¡¢3Ç¯¤º¤Ã¤ÈÅ¥ËÀ¤È¤ÎÀï¤¤¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼Ã²¤¡¡°ñ¾ë¡¦ºùÀî»Ô
2024Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Æ°¥É¥¢¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤ì¤ë°Ø»Ò¡£
°Ø»Ò¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ÎÎ¾ÂØµ¡¤òÁÀ¤¦Å¥ËÀ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï°ñ¾ë¡¦ºùÀî»Ô¡¢Å¥ËÀ¤Ï¸áÁ°3»þ²á¤®¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¤ËÆþ¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢°Ø»Ò¤ò¼«Æ°¥É¥¢¤Î´Ö¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
´é¤ò¥Õ¡¼¥É¤ä¥Þ¥¹¥¯¤Ç±£¤·¡¢¼ê¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÀ¤¤¤ÏÅ¹¤ÎÃæ±û¤Ë¤¢¤ëÎ¾ÂØµ¡¡£
ÅêÆþ¸ý¤Ë¥Ð¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁÞ¤·¹þ¤ß¡¢ÎÏÇ¤¤»¤Ë¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¼ºÇÔ¡£
°ìÅÙÂà»¶¤¹¤ë¤È¡¢Ãç´Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹õ¤º¤¯¤á¤Î¿ÍÊª¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£
¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼ê¤Ë¤ª»¥¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ¹¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¹¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÎ¾ÂØµ¡¤âÁÀ¤ï¤ì¡¢Èï³²³Û¤ÏÌó2Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡§
¡Ö¤¨¤¨¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£ÅÜ¤ê¤È¤à¤Ê¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡Ö¤Þ¤¿¤À¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¤âÅ¥ËÀ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤ÎÈï³²³Û¤ÏÌó40Ëü±ß¡£
¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡§
¤³¤Î2¡¢3Ç¯¤º¤Ã¤ÈÅ¥ËÀ¤È¤ÎÀï¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÂáÊá¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤òÁÀ¤Ã¤¿Å¥ËÀ¤ÎÈï³²¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢1·î¤ÏºùÀî»Ô¤À¤±¤Ç¤âÊ£¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¡£
·Ù»¡¤¬Å¥ËÀ¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£