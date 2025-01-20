¶áÆ£½ÕºÚ¡ÖÌÜ¤¬2¸Ä¤¸¤ãÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×MISAMO¡È¿ä¤·³è¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËËÜÅÄÍã¤â¡Ö¸å¤í¤Ë¤âÌÜ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È»¿Æ±
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¤µ¤ó¤Ï1·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÌÜ¤¬2¸Ä¤¸¤ãÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡È¿ä¤·³è¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¶áÆ£½ÕºÚ¡¢¿ä¤·³è¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Û
1ËçÌÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î³°Â¦¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ê¤É¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£2ËçÌÜ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤Î¤è¤·¤³¤µ¤ó¤È¤Þ¤Ò¤ë¤µ¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£3ËçÌÜ¤ÏÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄÍã¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸å¤í¤Ë¤âÌÜ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¥«¥Ã¥³ÎÉ²á¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¿ä¤·³è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÑºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤âÍè¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¶áÆ£½ÕºÚ¡¢¿ä¤·³è¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Û
¡Ö¿ä¤·³è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÑºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¤ª¤â¤Ò¤Ç¤ò¡£#¤«¤Ã¤±¤§¤È¤³¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¡#ÌÜ¤¬2¸Ä¤¸¤ãÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£15¡¢16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÀ®¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¥«¥Ã¥³ÎÉ²á¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¿ä¤·³è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÑºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤âÍè¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅÄÍã¤â¡È¿ä¤·³è¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹ÆËÜÅÄ¤µ¤ó¤â18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢Æ±¥é¥¤¥Ö¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ömisamo LIVE in Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)