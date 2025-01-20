¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎÀ¼Í¥¶È¡¡´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´¶·ã¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ ¡Ø¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡Ø¥Ü¥¹¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡Ø¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥É¥ê¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡Ù¡Ê2·î7Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÊÁËÜÍ¤¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ªÍè¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´¶·ã
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Çµ¯Æ°¤·¤¿ºÇ¿··¿¥¢¥·¥¹¥È¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¥í¥º¡×¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é°¦¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ¸¤¡¢Åç¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îºî²È¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤è¤ë¡ØÌîÀ¸¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¡Ê02Ç¯¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ç¡Ø¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¡Ê10Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯°é¤Æ¡¢¥í¥º¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥ª¥Ý¥Ã¥µ¥à¤ÎÊì¿Æ¡¢¥Ô¥ó¥¯¥·¥Ã¥ÝÌò¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤ò¤¤¤È¤¦¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£¡ÖÀ¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤Ï½é¤á¤Æ¡£´ÆÆÄ¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤³¤½ÆüËÜ¤Ø¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»æ¤È³¨¤Î¶ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ö¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¤»¤¬5¥É¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¡¢¤¤¤È¤¦¤Ï¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤«¤é¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÊÁËÜÍ¤¡¢ÎëÌÚÊ¡¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÊÁËÜÍ¤¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ªÍè¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´¶·ã
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Çµ¯Æ°¤·¤¿ºÇ¿··¿¥¢¥·¥¹¥È¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¥í¥º¡×¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é°¦¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ¸¤¡¢Åç¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îºî²È¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤è¤ë¡ØÌîÀ¸¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¡Ê02Ç¯¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ç¡Ø¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¡Ê10Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÊÁËÜÍ¤¡¢ÎëÌÚÊ¡¤â»²²Ã¤·¤¿¡£