Á´¹ë¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥·¥Ê¡¼¤é½à¡¹·è¾¡¤Ø¡¡19ºÐ¤Î¥Æ¥£¥¨¥ó¤ÏÇÔ¤ì¤ë
¡¡¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¶¦Æ±¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥óÂè9Æü¤Ï20Æü¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹4²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÇºòÇ¯Í¥¾¡¤Î¥ä¥Ë¥¯¡¦¥·¥Ê¡¼¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬6¡½3¡¢3¡½6¡¢6¡½3¡¢6¡½2¤ÇÂè13¥·¡¼¥É¤Î¥Û¥ë¥¬¡¼¡¦¥ë¥Í¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤òÂà¤±¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Í½Áª¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿19ºÐ¤Î¥é¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Æ¥£¥¨¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥½¥Í¥´¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç¤Ï¥¨¥ê¥Ê¡¦¥¹¥Ó¥È¥ê¥Ê¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤¬¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¥Ù¥í¥Ë¥«¡¦¥¯¥Ç¥ë¥á¥È¥ï¤ò6¡½4¡¢6¡½1¤Ç²¼¤·¤Æ8¶¯Æþ¤ê¡£Âè2¥·¡¼¥É¤Î¥¤¥¬¡¦¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤â¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£