M¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¡¢´°Á´¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Î¾×·â¤Î¶â³Û¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¿¤Ã¤«¡¼¤¤¡ª¡×MEGUMI¤é¶Ã¤
¡¡M¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¬´°Á´¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Î¾×·â¤Î¶â³Û¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛM¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Î¶â³Û&¿åÃå»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù#5¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£
¡¡¤â¤â¤»¤â¤â¡Ê31¡Ë¤ÏM¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¡£¶»¤¬Âç¤¤¤¤¿¤áÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¶âÁ¬Åª¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Ï¥ï¥¤¥ä¡¼¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥Á¥è¥Î¡¦¥¢¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´°Á´¥ª¡¼¥À¡¼¡£¡Ö¥Á¥è¥Î¡¦¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Î²ñ¼Ò¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥ä¡¼¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¤«¤ì¤³¤ì4Ç¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¸ª¤³¤ê¤ä¹øÄË¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼1¤Ä¤Ç10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£MEGUMI¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤«¡¼¤¤¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤â¤»¤Ï¡Ö¤À¤«¤é3ËÜ¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£3ËÜ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ò¼êÀö¤¤¤Ç»È¤¤¤Þ¤ï¤·¤Æ¡£ÀöÂõµ¡¤ËÆþ¤ì¤¿¤é²õ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤³¤³¤Ç¤âM¥«¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£