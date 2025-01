シンガーソングライター・NakamuraEmiが、2月1日に市制70周年を迎える厚木市のシティプロモーションオフィシャルソング「MICHIKUSA」のミュージックビデオを公開した。厚木市のPR映像制作にあたり、厚木市出身で今もなお在住のNakamuraEmiへのオファーにより制作された楽曲「MICHIKUSA」は、彼女が幼少期から過ごした厚木でのリアルな日々の中でのメッセージがこもったリリックとリラックスした自由なフロウが心地よい作品で、自身の幼少期の写真が配信ジャケットに使用されている。

<NakamuraEmi 10TH ANNIVERSARY LIVE in 厚木市文化会館 〜 ただいま & いらっしゃいませ 〜>会場:厚木市文化会館日程:2025年9月6日(土)開場16:30 / 開演17:30チケット料金 \7,700(税込)「NakamuraGarage」会員先行販売(抽選)2025年1月20日(月)19:00〜2025年2月9日(日)23:59までhttps://nakamuragarage.com/contents/884009チケット先行販売(一次抽選)2025年2月15日(土)12:00〜2025年3月16日(日)23:59まで※小学生以上はチケットが必要になります。※未就学児のご入場は、同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧ください。※未就学児でもお席が必要な場合は、同行の保護者の方とは別途1席分のチケットをご購入ください。お問合わせ:SOGO TOKYO:03-3405-9999(月〜土 12:00〜13:00/16:00-19:00※日曜・祝日を除く)

<NakamuraEmi 突然ONEMAN 2025 in 京都>2025.3.29(土)[会場] someno kyoto[時間] OPEN 18:00 START 18:30「NakamuraGarage」会員先行販売(抽選)2025.1.17(金)18:00〜2025.2.2(日)23:59までhttps://nakamuragarage.com/contents/884030チケット先行販売(一次抽選)2025.2.3(月)18:00〜2025.2.16(日)23:59まで<NakamuraEmi 突然ONEMAN 2025 in 名古屋>2025.4.20(日)[会場] 名古屋 秀葉院(しゅうよういん)[時間] OPEN 17:30 START 18:00「NakamuraGarage」会員先行販売(抽選)2025.1.17(金)18:00〜2025.2.2(日)23:59までhttps://nakamuragarage.com/contents/884030チケット先行販売(一次抽選)2025.2.3(月)18:00〜2025.2.16(日)23:59まで<イベント情報>2025.3.30(日)『EIGHT BALL FESTIVAL 2025 supported by GROP』※NakamuraEmiは30日出演になります[会場] CONVEX岡山[時間] OPEN 11:00 START 11:30[出演] NakamuraEmiは【CUE STAGE】出演です【CUE STAGE】SIX LOUNGE / SHAKALABBITS / 超能力戦士ドリアン / プッシュプルポット