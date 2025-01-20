¡Ö¤¼¤ÒÈïÇúÃÏ¤ËË¬Ìä¤ò¡×¡¡Ä¹ºê»ÔÄ¹¡¢¹Åç¤ÈÍ×ÀÁ¤Ø
¡¡Ä¹ºê»Ô¤ÎÎëÌÚ»ËÏ¯»ÔÄ¹¤Ï20Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÊÆÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤ò½ä¤ê¡Ö¤¼¤ÒÈïÇúÃÏ¤òË¬Ìä¤·¡¢Ä¾ÀÜÈïÇú¤Î¼ÂÁê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½¢Ç¤¸å¤Ë¹Åç»Ô¤Î¾¾°æ°ì¼Â»ÔÄ¹¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç¡¢ÈïÇúÃÏË¬Ìä¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡³ËÂç¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¡Ö³ËÊ¼´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡Ö¡Ê³Ë¤ò¡Ë»È¤¦¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¿´¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï1´üÌÜ¤ÎÇ¤´üÃæ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬µì¥½Ï¢¤È·ë¤ó¤ÀÃæµ÷Î¥³ËÀïÎÏ¡ÊINF¡ËÇÑ´þ¾òÌó¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤Ø¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¤È¤Ã¤¿¡£