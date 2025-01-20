¡Ú½é¾ì½ê¡Û¶×ºù¤¬£¶ÇÔÌÜ¤Ç¥«¥ÉÈÖ´íµ¡¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¡£½¸ÃæÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¹Ë¼è¤ê¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥«¥ÉÈÖ´íµ¡¤À¡£ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£¹ÆüÌÜ¡Ê£²£°Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£·¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬ËëÆâ±§ÎÉ¡Ê£³£²¡áÌÚÀ¥¡Ë¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤Æ£¶ÇÔÌÜ¡Ê£³¾¡¡Ë¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½é¤Î¹Ë¼è¤ê¤ËÄ©¤ó¤Àº£¾ì½ê¤Ï¡¢£²ÆüÌÜ¤«¤é¥É¥í¾Â¤Î£µÏ¢ÇÔ¤Ç¹Ë¼è¤ê¤Ë¼ºÇÔ¡££·ÆüÌÜ¤«¤éÏ¢¾¡¤·¤ÆÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¹õÀ±¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤º¡£¾¡¤Á±Û¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï»Ä¤ê£¶Æü´Ö¤Ç£±ÇÔ¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢Íè¾ì½ê¤Î¥«¥ÉÈÖ¤¬¤¤¤è¤¤¤è¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¡£½¸ÃæÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£