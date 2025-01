【一番くじ ブルーアーカイブ vol.2】2月15日 発売予定価格:1回750円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ最新作「一番くじ ブルーアーカイブ vol.2」を2月15日に発売する。価格は1回750円。

本商品は、YostarのAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」の一番くじ第2弾。今回は作中のミレニアムサイエンススクールに所属する生徒のグッズが主なラインナップになっており、A賞はゲーム開発部、B賞はCleaning & Clearing、C賞はエンジニア部のタペストリーがあたる。このほか、アクリルボードやちょこのっこフィギュア、キーホルダーになる「推し隊名!ラバーチャーム」が存在。グッズの全ラインナップが公開されている。

なお、ラストワン賞はハイパーメガクッションが用意。ローソンや書店、ホビーショップなどで販売が予定されている。

発売日:2月15日

価格:1回750円

【ラインナップ】

A賞 A2タペストリー ゲーム開発部

B賞 A2タペストリー Cleaning & Clearing

C賞 A2タペストリー エンジニア部

D賞 アクリルボード ゲーム開発部

E賞 アクリルボード Cleaning & Clearing

F賞 アクリルボード エンジニア部

G賞 ちょこのっこフィギュア

H賞 アクリルスタンド(ゲーム開発部・ミレニアムサイエンススクール)

I賞 アクリルスタンド(Cleaning & Clearing・ミレニアムサイエンススクール)

J賞 アクリルスタンド(エンジニア部・ミレニアムサイエンススクール)

K賞 クリアポスター&クリアカード

L賞 推し隊名!ラバーチャーム

ラストワン賞 ハイパーメガクッション

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.