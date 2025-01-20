J3¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬¿·Áª¼ê²ÃÆþ¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÊª¤Î²ÃÆþ¤ò´üÂÔ¤·Í½ÁÛ¹çÀï
2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éJ3¤Ë»²Æþ¤¹¤ëÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FC¤Î¤Ë¤ª¤ï¤»Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJFL¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡£¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Èá´ê¤ÎJ3»²Æþ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëJ¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ÎDF´¥µ®ºÈ(28)¡¢¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡¦¥í¥¢¡¼(¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢)¤ÎMF²ÃÆ£¥«¥ì¥Ã¥Æ¥£¾æ(26)¡¢ÆÊÌÚSC¤ÎMF¿¹½Óµ®(27)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤ÎFWÅÔÁÒ¸(38)¤ò´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ê¤ÎÊä¶¯¤ÏÂçÂ´Áª¼ê4Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢20Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¡ÖWelcome new player¡×¤È¤·¤Æ¡¢23Æü(ÌÚ)¤Î17»þ¤Ë¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
X¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È»×¤ï¤ì¤ë²èÁü¤âÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ½ÁÛ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëMF°¤Éô¹ÀÇ·¡¢MFÂç¿¹¹¸ÂÀÏº¡¢MF¾®ÎÓÍ´´õ¡¢FW¹âÌÚ½Ó¹¬¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯É½¤Þ¤Ç»Ä¤ê3Æü¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËÂçÊª¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJFL¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡£¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Èá´ê¤ÎJ3»²Æþ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëJ¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ÎDF´¥µ®ºÈ(28)¡¢¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡¦¥í¥¢¡¼(¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢)¤ÎMF²ÃÆ£¥«¥ì¥Ã¥Æ¥£¾æ(26)¡¢ÆÊÌÚSC¤ÎMF¿¹½Óµ®(27)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤ÎFWÅÔÁÒ¸(38)¤ò´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ê¤ÎÊä¶¯¤ÏÂçÂ´Áª¼ê4Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È»×¤ï¤ì¤ë²èÁü¤âÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ½ÁÛ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëMF°¤Éô¹ÀÇ·¡¢MFÂç¿¹¹¸ÂÀÏº¡¢MF¾®ÎÓÍ´´õ¡¢FW¹âÌÚ½Ó¹¬¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯É½¤Þ¤Ç»Ä¤ê3Æü¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËÂçÊª¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é