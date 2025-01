スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成された大型アーティストユニット、EBiDAN(恵比寿学園男子部)の初となる「EBiDANくじ 〜I’ll be with you forever.〜」が、2月8日(土)から、全国の「ローソン」、「ローソンストア100」、「HMV」店舗限定で発売される。■メンバーに会えるチャンス!今回登場する「EBiDANくじ 〜I’ll be with you forever.〜」は、EBiDAN全9グループの中から18名の特別選抜メンバーが冬のディナーデートを思わせるときめく衣装を着こなした撮りおろし写真を使用した限定デザインのグッズが当たるはずれなしの当たりくじ。

目玉のA賞は、EBiDANと各グループのロゴが刺しゅうで施された、約横37.5cm×縦37.5cmの「BIGクッション」だ。そのほか、B賞の「クリアスタンド付きフレーム」、C賞の「フォトケースキーホルダー&カードセット」、D賞の「ビジュアル缶バッジ2個セット」、E賞の「ビジュアルクリアカード3枚セット」といったファン必見のグッズがラインナップ。さらに、最後のくじを引くともらえるLAST賞に推し活グッズの収納にも便利なEBiDANロゴ入りの「グッズ収納バインダー」が登場。加えて、くじ券についているシリアルコードで、特別選抜メンバーによるスペシャルトークイベントに応募できるエンタメチャンス賞も用意されている。