¡ÖÀäÂÐ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥í¥Þ¥óË¤¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ëà³ÐÀÃá¤ÎÍ½´¶¡¡»³ÀîÊæ¹â¤È¤ÎÃÏ¹ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¼«¿®
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬20Æü¡¢8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨à³ÐÀÃá¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤Ë»Õ»ö¤·¡¢²Æì¡¦µ×ÊÆÅç¤òÃæ¿´¤ËÃÏ¹ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¥í¥Þ¥óË¤¤Ï¡Ö¡ÊºòÇ¯¤Î¡Ë²ù¤·¤µ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂÇ·â¤Î¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤â¼«¿È¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£4·îËö¤Ë1·³¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨2³ä2Ê¬6ÎÒ¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤Ï»Ä¤»¤º¡¢Ìó1¥«·î¤Ç2·³Íî¤Á¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1·³¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î11·î¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¼«¤é»³Àî¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡Ö¡ÊÍèµ¨¤Ï1·³¤Ç¡ËÀäÂÐÂÇ¤Á¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤ß¹þ¤ó¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï¼«¤é»ØÆ³¤ò¤·¤Ê¤¤»³Àî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡ØÀäÂÐ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤êÀäÂÐ¤ä¤ê¤¤ì¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢³Ð¸ç¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄï»Ò¤ÎÄ¾ÃÌÈ½¤ËÀÞ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍâÆü¤«¤éÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ØÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤òÆ°¤«¤»¡Ù¤È¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¥Ð¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ÷¤ß¤Ä¤¯¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¡Ø¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¡×¤È»³Àî¡£Áö¤ê¹þ¤ß¤äÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï´ðËÜ¡¢»³Àî¤¬¹Ô¤¦ÎÌ¤Î3¡Á4ÇÜ¤ÎÎÌ¤ò²Ý¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¡£Îý½¬¤¬²á¹ó²á¤®¤Æ²¿ÅÙ¤âÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡Ìó2¥«·î¤Î½¤¹Ô¤ÎÀ®²Ì¤ÏÂÎ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿©»öÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÎ¤Ï¾¯¤·¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤ÆÊ¬¤«¤ë¤Û¤É¶ÚÆù¤âËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤è¤¯¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤âÂÎ¤¬Äù¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Õ¾¢¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡¡Öº£¤³¤ó¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤«¤éÂÇ¤Æ¤ë¤Ã¤·¤ç¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ê³èÌö¤·¤¿¤é¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÐÀ¤Ê§¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬»³Àî¤µ¤ó¤Ë¤ª¤´¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£¤Þ¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌÜÉ¸¤Ï³«Ëë1·³¤À¡£¡Ö¡Êº£¤Þ¤Ç¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡ËÆ°¤¤Ë½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£º£µ¨¤³¤½1·³¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢»Õ¾¢¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë