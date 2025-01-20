¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡ÆôºêÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡ÛÊ¡²¬Àô¿å¡¡5ÃåÈ¯¿Ê¤â¼ê±þ¤¨¤ÏÎÉ¹¥¡ÖÁ´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÂè56²óÆôºêÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬Àô¿å¤Î¡Ö60¡×¤Ï2ÀáÁ°¤Ë¿·¥Ú¥é¤Ø¤È¸ò´¹¤µ¤ì¡¢Á°Àá¤ÎÅèµÁ¿®¤Ï¥ì¡¼¥¹Â¤¬ÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¸¡¥¿¥¤¥à¥È¥Ã¥×¤Î6ÉÃ75¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ê¡²¬¤Ï¡¢½éÆü5R¥ª¡¼¥ë½÷»ÒÀï¤Î4¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£¥«¥É¤«¤é¥³¥ó¥Þ06¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉÔÈ¯¤Ç5Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼ê±þ¤¨¤ÏÎÉ¹¥¡£¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¤·¿¤Ó¤â¤¤¤¤¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÂ¤ä¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤â°¤¯¤Ê¤¯¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¸õ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡£2ÆüÌÜ1¡¢6R¤ÇÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¤«¡£