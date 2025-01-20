¡Ö7000¥¢¥Õ¥¬¥Ëー¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤«¡¡¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡¡ÃË¤òÂáÊá
È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Î»æÊ¾¤ò¤á¤°¤ë¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç¡¢¸½¶â100Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢54ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½Ì¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¤Ë½»¤à54ºÐ¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯12·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤ÎÃËÀ¡Ê84¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¼¡²ó¤Ï100Ëü±ß¤Ç7000¥¢¥Õ¥¬¥Ëー¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¸À¤¤¡¢¸½¶â100Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï20Æü¸áÁ°¡¢Èï³²¼Ô¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ÆÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥¬¥Ëー¡×¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î»æÊ¾¤Ç¡¢7000¥¢¥Õ¥¬¥Ë―¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç1Ëü5Àé±ßÁêÅö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï2018Ç¯12·î¤´¤í¡¢ÃËÀ¤Ë¡ÖÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Î»æÊ¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤º¤ìÌÙ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁí³ÛÌó5300Ëü±ß¤òÃË¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö¤À¤Þ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£