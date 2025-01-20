¡Ö¿åÂ²´Ûµ»½Ñ¼Ô¸¦µæ²ñ¡×¤Ë¤´½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ë½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡Ê£²£°Æü¸á¸å¡¢µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¤Ç¡Ë¡áÂåÉ½»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï£²£°Æü¡¢ÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜÆ°Êª±à¿åÂ²´Û¶¨²ñ¤ÎÂè£¶£¹²ó¿åÂ²´Ûµ»½Ñ¼Ô¸¦µæ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µþÅÔ»Ô¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¸¦µæ²ñ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¿åÂ²´Û¤Î»ô°é°÷¤éÌó£±£°£°¿Í¤¬»²²Ã¡£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¡¢²­ÆìÈþ¡Ê¤Á¤å¡Ë¤é³¤¿åÂ²´Û¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¿¤ÎÈË¿£·¹¸þ¤Ê¤É¡¢£±£±·ï¤Î¸¦µæÈ¯É½¤òÇ®¿´¤ËÄ°¹Ö¤µ¤ì¤¿¡££²£±Æü¤Ï»ÔÆâ¤ÎµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ò»ë»¡¤·¡¢µ¢µþ¤µ¤ì¤ë¡£