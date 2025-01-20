KKT·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´13Ëç)

ÍÑ¿åÏ©¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¿ÈÆ°¤­¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¹±Îã¤Î½÷À­¤òµß½õ¤ò¤·¤¿ÃËÀ­¤Ë20Æü¡¢·Ù»¡¤¬´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤¬¸ì¤Ã¤¿¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤È¤Ï¡£

µÆÃÓ·Ù»¡½ð¤Ç´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÆÃÓ»Ô¤Ë½»¤à·§ËÜ¸©¿¦°÷¤ÎÃæÅçË­¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤é¤ì¤¿ÃæÅçË­¤µ¤ó
¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢´¶¼Õ¾õ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×

1·î2Æü¸á¸å7»þº¢¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤ÏµÆÃÓ»Ô¤Ë¤¢¤ëµí¼Ë¤Çºî¶ÈÃæ¡¢¡È¤¢¤ëÀ¼¡É¤Ëµ¤¤Å¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ž¢½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Ž£¤È½õ¤±¤òµá¤á¤ë½÷À­¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÃæÅçË­¤µ¤ó
¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢¿Í¤¬¤¿¤À¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¤é¡Ø½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×

¤·¤«¤·¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï³¹Åô¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÕ¤ê¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ê¾õÂÖ¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¶á¤¯¤Î¼«Âð¤ËµÞ¤¤¤ÇÌá¤ê¡¢½Åµ¡¤ò±¿Å¾¤·¤ÆºÆ¤Ó¸½¾ì¤Ø¡£À¼¤¬¤·¤¿¾ì½ê¤ò¥é¥¤¥È¤Ç¾È¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¹âÎð¤Î½÷À­¤¬ÍÑ¿åÏ©¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¿ÈÆ°¤­¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

¢£ÃæÅçË­¤µ¤ó
¡ÖÂ­¤À¤±¤¬¸«¤¨¤¿ºÇ½é¡£Â¦¹Â¤«¤é¤è¤¯¸«¤¿¤é¡¢¹âÎð¤Î½÷À­¤¬Â¦¹Â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×

ÅöÆü¤ÎµÆÃÓ»Ô¤Î¸á¸å7»þ¤Îµ¤²¹¤Ï6.2¡î¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤ÏµÞ¤¤¤Ç½÷À­¤òµß½õ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÌÓÉÛ¤ò¤«¤±¡¢ÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£µÆÃÓ·Ù»¡½ð »°Âð¾½»Ò½ðÄ¹
¡Ö½õ¤±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤òÊ¹¤­¤Ä¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÁÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×

¢£ÃæÅçË­¤µ¤ó
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þº£²ó¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£Â¾¤Î¿Í¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤éÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×