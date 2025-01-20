¡Ú½é¾ì½ê¡ÛË¾ºÎ¶¡¡Ê¿Ëë¤Ë£³ÇÔ¤Ç¹Ë¼è¤êÀäË¾Åª¡ÄÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ö¤³¤ì¤¬²£¹Ë¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¹Ë¼è¤ê¤ËàÀÖ¿®¹æá¤À¡£ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£¹ÆüÌÜ¡Ê£²£°Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´ØË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬ËëÆâÊ¿¸Í³¤¡Ê£²£´¡á¶Àî¡Ë¤Ë¶þ¤·¤Æ£³ÇÔÌÜ¡£º£¾ì½ê¸å¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤ÏÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÆÍ¤Êü¤·¤Ë¤¤¤¯¤¬¡¢Ê¿¸Í³¤¤Ë¤¤¤Ê¤·¤Ë±Ë¤¬¤µ¤ì¤ÆÁ°¤Î¤á¤ê¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¡¢Î¾¼ê¤ò¥Ð¥Ã¥¿¥ê¤ÈÅÚÉ¶¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤º¡¢ÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤¿¡£Àè¾ì½ê¤Ï£±£³¾¡¤òµó¤²¤ÆÍ¥¾¡¼¡ÅÀ¡£º£¾ì½ê¤ÎÀ®ÀÓ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°Æü£¸ÆüÌÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÄËº¨¤Î£²Ï¢ÇÔ¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î£³ÇÔ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊ¿Ëë¤¬Áê¼ê¤È°õ¾Ý¤Î°¤µ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡²¾¤Ë»Ä¤ê£¶Æü´Ö¤òÁ´¾¡¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â¡¢£±£²¾¡¤É¤Þ¤ê¡£²áµî¤Ë¤ÏÂç´Øµ®¥Î²Ö¡Ê¤Î¤Á¤Îµ®Çµ²Ö¡Ë¤¬£±£¹£¹£³Ç¯²Æ¾ì½ê¤Ç£±£´¾¡¤òµó¤²¤ÆÍ¥¾¡¤·¡¢Íâ¾ì½ê£±£³¾¡¡Ê·èÄêÀï¤ÇÇÔÀï¡Ë¤Ç¾º¿Ê¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£Ë¾ºÎ¶¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹Ë¼è¤ê¤ÏÍè¾ì½ê°Ê¹ß¤Ø»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¡¢¾åÂÎ¤Ð¤«¤ê¤ÇÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬²£¹Ë¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£²£¹Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¿³È½ÉôÄ¹¤Î¹âÅÄÀî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Î¥é¥¤¥ó¤â¤¢¤ë¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¸«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£