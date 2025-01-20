Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥ó¥Á¥â¥óÍ¢½Ð¡¢12·î¤ÏµÞÁý¡¡ÊÆ¹ñ¸þ¤±¤ÏÄãÌÂ
Amy Lv¡¡Lewis Jackson
[ËÌµþ £²£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñÀÇ´ØÅö¶É¤¬£²£°ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¤Î¥¢¥ó¥Á¥â¥óÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÁ°·îÈæ£±£±£³¡óÁý¤Î£±£·£²£±¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Áý²Ã¤Ï£²¥«·îÏ¢Â³¡£
¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯£¹·î¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÂÐÃæÈ¾Æ³ÂÎµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Á¥â¥ó¤È´ØÏ¢ÉÊÌÜ¤ÎÂÐÊÆÍ¢½Ð¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥Á¥â¥ó¤ÏÃÆÌô¡¢ÀÖ³°Àþ¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿·³ÍÑÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÀïÎ¬¶âÂ°¡££²£³Ç¯¤ÏÀ¤³¦¤Î¹Û»³À¸»º¤Î£´£¸¡ó¤òÃæ¹ñ¤¬Àê¤á¤¿¡£
£±£°·î¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÁ°·îÈæ£¹£·¡óµÞ¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£±·î¤Ï£³ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢£±£²·î¤ÎÍ¢½Ð¤Ï£²£´Ç¯¤Î·î´ÖÊ¿¶Ñ¤Ç¤¢¤ë£³£²£±£¹¥È¥ó¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¢½ÐÀè¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¥¿¥¤¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡£ÂÐÊÆÍ¢½Ð¤Ï£±£°·î°Ê¹ßÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î¤ÏÊÆ¹ñ¤¬Í¢½ÐÀè¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
£²£´Ç¯¤Î¥¢¥ó¥Á¥â¥óÍ¢½Ð¤ÏÁ°Ç¯Èæ£²£´¡¥£±¡ó¸º¤Î£³Ëü£¸£¶£³£²¥È¥ó¡£
¾ðÊó¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¡¢¥ª¡¼¥¬¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¢½ÐÀ©¸Â¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¥¢¥ó¥Á¥â¥ó²Á³Ê¤Ï£±£°¡¥£µ¡ó²¼Íî¡£°ìÊý¡¢²¤½£¤Ç¤Ï£µ£·¡¥£³¡óÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¸º¾¯¤ÇÉÊÇö´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥¬¥¹¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥ë¥À»á¤Ï¡ÖÃÏ°è´Ö¤Î²Á³Êº¹¤ÏÂç¤¤¯¡¢²¤½£¤Î²Á³Ê¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÌó£²ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì©Í¢¤ò½õÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö£²£µÇ¯¤ÏÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤¬»Ô¾ì¤ÎÊý¸þÀ¤òº¸±¦¤·¡¢Í¢½ÐÀ©¸Â¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£